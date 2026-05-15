Motociclista é socorrido inconsciente após bater na traseira de caminhão em Corumbá

Motociclista, de 21 anos, foi socorrido em estado grave nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 15, após colidir na traseira de um caminhão estacionado, na rua Dom Pedro II, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, forte sangramento na região da cabeça e diversos ferimentos pelo corpo, conforme o Corpo de Bombeiros, que socorreu a jovem inconsciente.

A equipe de resgate realizou os procedimentos emergenciais de atendimento pré-hospitalar, com estabilização da vítima, controle do sangramento e imobilização, visando preservar suas condições clínicas até a chegada à unidade hospitalar.

Após o atendimento no local do acidente, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, permanecendo sob os cuidados da equipe médica plantonista.

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