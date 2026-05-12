Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital

A família do pequeno Riquelme Asaphe Nascimento, de 6 anos, que morreu atropelado na noite desta terça-feira, dia 12, enquanto brincava na rua onde morava, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, está pedindo ajuda para os atos fúnebres.

A 'vaquinha solidária' estará sendo utilizada para as despesas do velório e do sepultamento, que ainda não tem lugar definido.

As pessoas que desejarem ajudar podem repassar valores para a avó paterna Claudia Regina Oliveira de Almeida, através da chave pix: 661.956.751-72.

Riquelme estava brincando com demais amigos na rua Jacuaruna, quando tentou pegar “rabeira” em um caminhão, onde acabou caindo e sendo atropelado.

O grupo tinha o costume de brincar se segurando em caminhões que passam pela região. As crianças estariam escondidas próximo a uma esquina, atrás de plantas e de uma tela de cerca, aguardando a passagem do veículo.

O caso, a princípio, seria tratado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

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