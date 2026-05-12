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Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida

Menino brincava com outras crianças na rua quando correu em direção ao veículo e acabou caindo embaixo das rodas

12 maio 2026 - 19h55Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 12/05/2026 às 19h57
Carreta no local do acidente Carreta no local do acidente   (Foto: Whatsapp/JD1)

A criança que morreu atropelada por uma carreta na noite desta terça-feira (12), na Rua Jacuaruna, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, tentava pegar “rabeira” no veículo no momento do acidente, conforme informações repassadas pela Polícia Militar.

Segundo relatos da própria família e das crianças que estavam com a vítima, o grupo tinha o costume de brincar se segurando em caminhões que passam pela região. As crianças estariam escondidas próximo a uma esquina, atrás de plantas e de uma tela de cerca, aguardando a passagem da carreta.

Quando o motorista realizou a conversão, elas correram em direção ao veículo para tentar se segurar. Neste momento, o menino acabou se desequilibrando e caiu embaixo da carreta, sendo atingido na região da cabeça.

Equipes da Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa) foram acionadas apenas para constatar o óbito da vítima. O motorista permaneceu no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe. O caso segue sendo investigado.

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