Quatro são presos por sequestro e tortura ligados ao tráfico em São Gabriel do Oeste

Quatro indivíduos, de 21, 24, 30 e 39 anos, foram presos em flagrante no último domingo, dia 10, suspeitos de equestrar, torturar e manter um homem em cárcere privado. O caso aconteceu no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, e também envolve tráfico de drogas e associação criminosa.

A investigação começou após a vítima, de 33 anos, procurar atendimento no Hospital Municipal com diversas lesões e fraturas nos braços. Aos policiais, o homem contou que foi mantido preso durante toda a madrugada por integrantes de um grupo ligado ao tráfico de drogas.

Conforme o site Idest, segundo o relato da vítima, os suspeitos o acusavam de furtar dinheiro e entorpecentes da organização criminosa. Conforme a ocorrência, ele foi amarrado com fios e agredido com pedaços de madeira pelos envolvidos.

Durante diligências em um imóvel na Rua Curicacas, a PM localizou um dos suspeitos, que confessou armazenar drogas e dinheiro no local. A partir das informações repassadas, os demais envolvidos foram encontrados e presos. No endereço, os policiais apreenderam cocaína, pasta base, maconha, balanças de precisão, materiais para embalagem, celulares, facas e R$ 3,7 mil em dinheiro.

De acordo com a polícia, a vítima conseguiu fugir do imóvel após um dos suspeitos deixar o local. O homem permanece hospitalizado e aguardava transferência para Campo Grande devido às fraturas sofridas. Os quatro presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

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