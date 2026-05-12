Polícia investiga estupro envolvendo padrasto contra menina de 10 anos em Campo Grande

Uma menina de 10 anos vai ficar sob os cuidados de uma tia após uma suspeita de abuso sexual envolvendo o padrasto, em Campo Grande. O caso foi atendido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) na segunda-feira (11).

Segundo as informações apuradas, uma prima da criança foi quem acionou a polícia após tomar conhecimento das suspeitas de que a menina estaria sendo vítima de abuso dentro do ambiente familiar. A familiar também relatou a preocupação de uma possível gravidez.

Diante da denúncia, equipes da PMMS realizaram o encaminhamento da criança para atendimento médico. Após avaliação, não foi confirmada gravidez. Mesmo assim, foram adotadas medidas de proteção em favor da menor.

Foi determinada medida protetiva, e a criança deverá permanecer sob os cuidados de uma tia, afastada do suspeito, e o caso segue sendo investigado.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e garantir o resguardo dos direitos da criança, além de dar continuidade às medidas de proteção e acompanhamento familiar.

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