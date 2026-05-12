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Polícia investiga estupro envolvendo padrasto contra menina de 10 anos em Campo Grande

Foi determinada medida protetiva, e a criança deverá permanecer sob os cuidados de uma tia, afastada do suspeito

12 maio 2026 - 11h11Vinícius Santos
Menina sofria violência sexual - Menina sofria violência sexual -   (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)

Uma menina de 10 anos vai ficar sob os cuidados de uma tia após uma suspeita de abuso sexual envolvendo o padrasto, em Campo Grande. O caso foi atendido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) na segunda-feira (11).

Segundo as informações apuradas, uma prima da criança foi quem acionou a polícia após tomar conhecimento das suspeitas de que a menina estaria sendo vítima de abuso dentro do ambiente familiar. A familiar também relatou a preocupação de uma possível gravidez.

Diante da denúncia, equipes da PMMS realizaram o encaminhamento da criança para atendimento médico. Após avaliação, não foi confirmada gravidez. Mesmo assim, foram adotadas medidas de proteção em favor da menor. 

Foi determinada medida protetiva, e a criança deverá permanecer sob os cuidados de uma tia, afastada do suspeito, e o caso segue sendo investigado.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e garantir o resguardo dos direitos da criança, além de dar continuidade às medidas de proteção e acompanhamento familiar.

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