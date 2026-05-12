Atropelado em Sidrolândia, homem morre após passar por quatro cirurgias na Santa Casa

Um homem de 55 anos morreu na noite de segunda-feira (11), em Campo Grande, após passar dias internado em estado grave por conta de um atropelamento ocorrido no último dia 30 de abril, no Assentamento Eldorado I, região rural de Sidrolândia.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada sob acompanhamento médico. Segundo boletim de ocorrência, o homem passou por quatro procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu em decorrência de parada cardíaca causada por falência múltipla dos órgãos.

A irmã da vítima foi quem comunicou oficialmente o falecimento à Polícia Civil.

Conforme o registro policial, o homem apresentava graves lesões causadas pelo atropelamento, entre elas trauma abdominal contuso, grande laceração no lobo direito do fígado e intensa hemorragia interna.

Durante a primeira cirurgia para conter o trauma hemorrágico, os médicos constataram que o fígado estava dilacerado, sendo necessárias novas intervenções cirúrgicas. Ainda conforme o boletim, desde o dia do atropelamento, a vítima permaneceu inconsciente e em coma.

A equipe médica chegou a realizar procedimentos de reanimação, porém sem sucesso, sendo o óbito confirmado na unidade hospitalar. A Polícia Civil determinou que o corpo passe pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal para exame necroscópico.

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O caso foi encaminhado para o município de Sidrolândia, onde ocorreu o atropelamento, para continuidade das investigações sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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