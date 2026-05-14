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Tentativa de homicídio a facadas na Capital termina em 1 ano de prisão em regime aberto

Ainda durante a sessão, o magistrado revogou a prisão preventiva do acusado, considerando o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença

14 maio 2026 - 19h10Vinícius Santos
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande - Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -   (Foto: Divulgação / TJMS)

Uma tentativa de homicídio a facadas registrada em Campo Grande terminou em condenação de 1 ano de reclusão em regime aberto, após julgamento pelo Tribunal do Júri realizado nesta quinta-feira (14). O réu é Lucas Lima de Oliveira, de 31 anos.

Ele respondeu pelo crime ocorrido em 2 de janeiro de 2025, em um conjunto de quitinetes localizado na rua Marajoara, no bairro Jardim Centro Oeste. Na ocasião, a vítima foi atingida por golpes de faca e sobreviveu, apesar de ter sofrido lesões de natureza grave.

Julgamento

Durante o julgamento, uma das teses apresentadas pela defesa foi a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para um crime não doloso contra a vida, tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Ao analisar o caso, o juiz Carlos Alberto Garcete decidiu pela condenação do réu por lesão corporal de natureza grave (art. 129 do Código Penal), fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Ainda durante a sessão, o magistrado revogou a prisão preventiva do acusado, considerando o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

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