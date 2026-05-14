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ALEMS aprova campanha Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Pet em MS

Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS antes de retornar ao plenário para nova votação.

14 maio 2026 - 18h37Taynara Menezes
O foco das campanhas é a prevenção de doenças como câncer de mama, útero e ovário em fêmeasO foco das campanhas é a prevenção de doenças como câncer de mama, útero e ovário em fêmeas   (Foto: Divulgação )

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quinta-feira (14) o projeto que institui as campanhas Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Pet no Calendário Oficial de Eventos do Estado. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS antes de retornar ao plenário para nova votação.

A proposta, de autoria do deputado Zé Teixeira, prevê ações anuais de conscientização voltadas a tutores de cães e gatos em todos os municípios sul-mato-grossenses.

O foco das campanhas é a prevenção de doenças como câncer de mama, útero e ovário em fêmeas, além de problemas de próstata em machos, com incentivo à castração e à realização de exames periódicos para diagnóstico precoce.

Segundo o texto aprovado, a iniciativa busca ampliar a informação sobre saúde animal diante do aumento da expectativa de vida dos pets e da baixa adesão a procedimentos preventivos, fatores que contribuem para o crescimento de doenças graves.

A proposta também prevê articulação entre poder público, universidades, organizações da sociedade civil e iniciativa privada, aproveitando estruturas já existentes para ampliar o alcance das ações.

 

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