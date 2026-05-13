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Saúde

Com alta síndrome respiratória, Capital amplia vacinação contra gripe para toda a população

Sesau libera imunização para maiores de 6 meses em todas as unidades de saúde de Campo Grande

13 maio 2026 - 17h42Taynara Menezes
Desde o início da campanha, mais de 107 mil doses já foram aplicadas em Campo GrandeDesde o início da campanha, mais de 107 mil doses já foram aplicadas em Campo Grande   (Foto: Divulgação)

Com o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da circulação dos vírus da Influenza, Campo Grande ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade. A medida passou a valer a partir desta quinta-feira (14) em todas as Unidades Básicas de Saúde da Capital.

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ocorre diante do cenário de crescimento das internações e da pressão sobre os serviços de saúde. Dados da 18ª semana epidemiológica apontam 808 casos de SRAG e 55 óbitos registrados no município.

As crianças menores de 9 anos e idosos acima de 60 anos concentram a maior parte das internações. Entre os pacientes hospitalizados, foram confirmados casos de Influenza A e B, além de mortes associadas às infecções virais.

Desde o início da campanha, mais de 107 mil doses já foram aplicadas em Campo Grande, mas a cobertura vacinal dos grupos prioritários ainda está em 31,11%, abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A Sesau reforça que a ampliação da vacinação é uma estratégia para reduzir complicações, internações e óbitos, destacando que a vacina é gratuita, segura e disponível em todas as unidades de saúde do município.

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