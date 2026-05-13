Suspeito de violência doméstica é capturado após meses foragido em Coxim

Idoso, de 64 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (13) em Coxim, suspeito de agredir violentamente a companheira, de 53 anos. A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Polícia Militar, após cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Segundo a investigação, a vítima relatou ter sido atacada com um tijolo na cabeça e no braço, além de sofrer uma tentativa de golpe de faca no pescoço. As agressões aconteceram em novembro de 2025 e provocaram fratura no antebraço esquerdo da mulher.

Após o crime, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que permaneceu foragido por meses. Durante esse período, equipes policiais realizaram diversas buscas para localizá-lo.

Na última sexta-feira (8), a vítima voltou a procurar atendimento médico no Hospital Regional de Coxim após sofrer novas agressões. Conforme apurado, o casal teria retomado o relacionamento antes do novo episódio de violência.

O suspeito foi encontrado nesta terça-feira em uma área rural conhecida como Barranco Vermelho, onde trabalhava. Ele será encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim e permanecerá à disposição da Justiça.

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