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Condenado por importunação sexual é preso em Coronel Sapucaia

Homem permaneceu à disposição da Justiça após ser levado para delegacia

13 maio 2026 - 14h11Vinicius Costa
Equipe da DERF é quem efetuou a prisãoEquipe da DERF é quem efetuou a prisão   (Divulgação/PCMS)

Idoso, de 72 anos, condenado por importunação sexual foi preso nesta terça-feira (12) durante diligências da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos em Coronel Sapucaia.

A captura ocorreu no Bairro Vila Nova, durante ações realizadas no âmbito da Operação Protetor Divisas e Fronteiras, vinculada ao programa federal Brasil Contra o Crime Organizado.

Segundo a Polícia Civil, equipes da especializada cumpriam diligências para localizar pessoas com mandados de prisão em aberto relacionados a crimes considerados graves, quando encontraram o suspeito.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

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