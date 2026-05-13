Santa Casa lança Campanha do Agasalho para atender pacientes e famílias carentes

A Santa Casa de Campo Grande iniciou a Campanha do Agasalho 2026 para arrecadar roupas de frio, agasalhos e cobertores destinados a pacientes do SUS e famílias em situação de vulnerabilidade. A ação tem como tema “Uma doação que aquece o coração”.

As doações podem ser entregues em pontos de coleta instalados na entrada principal da Santa Casa, no Ambulatório, no Prontomed e na Paróquia Pessoal Nossa Senhora da Saúde. A campanha pede peças em bom estado de conservação.

Além de auxiliar pacientes em situação de fragilidade, a campanha também pretende mobilizar a população de Campo Grande para ações solidárias voltadas ao atendimento de famílias carentes.

A Santa Casa reforçou que todas as doações arrecadadas serão destinadas a pessoas atendidas pela rede pública de saúde e em situação de vulnerabilidade social.

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