Família relata que rapaz desaparecido no Rio Miranda não sabia nadar

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um jovem de 27 anos que desapareceu nas águas do Rio Miranda, na tarde desta terça-feira (12). O caso mobiliza familiares e moradores da região.

De acordo com informações repassadas pela família, o rapaz entrou no rio durante a tarde e não foi mais visto. Parentes relataram que ele não sabia nadar.

Segundo o site A Princesinha News, desde o acionamento da ocorrência, militares realizam buscas e varreduras em diferentes pontos do rio na tentativa de localizar o jovem desaparecido.

O desaparecimento causou comoção entre moradores da cidade, enquanto familiares acompanham o trabalho das equipes de resgate à espera de notícias.

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