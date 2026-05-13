Comemorando 30 anos, Mega-Sena sorteará prêmio estimado em R$ 200 milhões dia 24 de maio

A Mega-Sena entra em clima de comemoração pelos 30 anos da loteria com um sorteio especial marcado para o dia 24 de maio, que pode pagar prêmio estimado em R$ 200 milhões. A partir deste domingo (17), todas as apostas realizadas passarão a ser exclusivas para o concurso especial de número 3010.

Os apostadores terão até as 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília, para registrar apostas individuais. Já quem preferir participar de bolões poderá adquirir cotas até as 10h do dia do sorteio, em 24 de maio.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os concursos especiais contam com período exclusivo de vendas, o que altera temporariamente o calendário tradicional das apostas. A instituição esclareceu que não se trata de suspensão das apostas, mas de reorganização voltada ao sorteio comemorativo.

As apostas para a Mega-Sena 30 anos já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo site e aplicativo das Loterias Caixa, além do internet banking para correntistas do banco. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

Assim como ocorre em outros concursos especiais, como Mega da Virada e Quina de São João, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, sucessivamente, das demais faixas de premiação.

De acordo com estimativa divulgada pela Caixa nesta quarta-feira (13), caso apenas um apostador leve sozinho o prêmio de R$ 200 milhões e aplique o valor integral na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 1,34 milhão, considerando os índices atuais de rentabilidade.

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