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Com missas e bênção das rosas, Paróquia Santa Rita celebra 38ª Festa da Padroeira

Programação especial acontece no dia 22 de maio com churrasco, bolo de Santa Rita e celebrações no bairro Universitário, em Campo Grande

13 maio 2026 - 16h10Taynara Menezes

A Paróquia Santa Rita de Cássia realiza no próximo dia 22 de maio a 38ª Festa da Padroeira, em homenagem a Santa Rita de Cássia, conhecida como a santa das causas impossíveis. O evento acontece no bairro Universitário, em Campo Grande, e deve reunir fiéis de toda a Capital.

A programação contará com missas às 6h, 15h e 19h30, além da tradicional bênção das rosas, símbolo da devoção à santa. Também haverá a venda do tradicional bolo de Santa Rita, um dos momentos mais aguardados da festa.

Com 38 anos de tradição, a celebração mantém viva a devoção à padroeira por meio da novena e de atividades que mobilizam a comunidade católica local.

A igreja está localizada na Paróquia Santa Rita de Cássia, sob os cuidados do pároco Padre Nelson Tafarel e do vigário Padre Tobias.

Como parte das festividades, no dia 17 de maio será realizado o tradicional churrasco da paróquia, com convites no valor de R$ 50,00. Crianças de até 7 anos não pagam. As entradas estão disponíveis na secretaria paroquial.

A Paróquia Santa Rita de Cássia convida toda a população de Campo Grande para participar da celebração e fortalecer a fé por meio da intercessão da padroeira.

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