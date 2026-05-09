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Cultura

Capital tem fim de semana com música, feiras e programação especial de Dia das Mães

Eventos culturais, gastronomia e festas tradicionais movimentam sábado e domingo em Campo Grande

09 maio 2026 - 08h49Taynara Menezes
3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS 3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS   (Foto: Divulgação)

Campo Grande terá um fim de semana marcado por diversidade de atrações culturais, feiras, música e eventos especiais em celebração ao Dia das Mães. A programação se espalha por diferentes pontos da cidade e contempla públicos de todas as idades.

SÁBADO

Jerry Espíndola – No show “40 Tons”, o músico passeia por influências que vão do rock dos anos 80 às sonoridades fronteiriças, misturando pop, experimentação e clássicos da carreira.

Hora: 21h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo
Entrada: R$ 60

Cambiar – Feira de Troca de Livros da Hámor – A livraria promove mais uma edição da feira para quem deseja renovar a estante, trocar títulos e aproveitar descontos especiais em livros.

Hora: 9h às 16h
Local: Hámor Livraria – R. Amazonas, 1080
Entrada: gratuita

Feira Mixturô – A edição de Dia das Mães reúne artesanato, gastronomia e empreendedorismo local, além de show ao vivo com Junior Rodrigues.

Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 500
Entrada: gratuita

3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS – O evento reúne cultura, culinária e tradições de diversos países e comunidades, com atrações que celebram a diversidade.

Hora: 17h às 22h
Local: Comper Itanhangá
Entrada: gratuita

Espetáculo Infantil “Dona Joaninha e o Eclipse Solar” – A peça do Grupo Casa traz uma história leve e divertida sobre afeto, liberdade e as diferentes fases da vida.

Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: gratuita

107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva segue com programação religiosa e cultural, incluindo show do músico Daran Junior.

Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita

9 anos do Irlandês Pub – O pub comemora aniversário com apresentações de Gabriel Noah Trio, David Dias, Carlão e outros convidados especiais.

Hora: 20h
Local: Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Coletivo de Brechós – O evento reúne brechós e expositores em uma edição especial de Dia das Mães, com opções para quem gosta de garimpar peças estilosas e acessíveis.

Hora: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras
Entrada: gratuita

DOMINGO

Feira do Panamá – A edição especial dedicada às mães traz uma mistura de artesanato, moda criativa, gastronomia e atrações culturais com apresentações musicais e dança.

Hora: 9h às 15h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144
Entrada: gratuita

MS+Underground – O evento celebra o Dia das Mães e a classe trabalhadora com shows de bandas locais, além de feira com expositores, gastronomia, brechós e bar com preços acessíveis.

Hora: 16h às 22h
Local: Praça Cuiabá
Entrada: gratuita

107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva mantém viva a devoção com programação religiosa e cultural, além de show de Daran Junior nesta edição.

Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita

Galeto do Dia das Mães – Clube Estoril – Almoço especial em clima de celebração ao Dia das Mães, com programação musical ao vivo para acompanhar a refeição em família.

Hora: 12h
Local: Clube Estoril
Entrada: R$ 50

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