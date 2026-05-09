Suspeito de abusar sexualmente de adolescentes é preso em Dourados

Homem, de 51 anos, foi preso durante a noite desta sexta-feira, dia 8, sob acusação de abuso sexual contra adolescentes de 13 e 14 anos, no bairro Esplanada, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o suspeito teria usado dinheiro, lanches e presentes para atrair as vítimas na cidade.

Segundo informações do site Alerta Dourados, uma das vítimas contou sobre os abusos e o outro adolescente explicou que recebeu tratamento igual e contato físico, que o deixaram incomodado.

Diante da acusação, o homem foi localizado e o celular apreendido para auxiliar nas investigações.

O indivíduo foi encaminhado pela Polícia Militar para a delegacia plantão onde as providências cabíveis foram tomadas.

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