Polícia recupera Fiat Strada furtada após fuga e perseguição em Pedro Gomes

Dois homens foram presos e um veículo furtado recuperado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (8), após perseguição na BR-163, em Pedro Gomes. A ocorrência mobilizou equipes de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A ação começou depois que policiais de Ouro Branco (MT) informaram o furto de uma Fiat Strada branca ocorrido no distrito do município. Com as informações, equipes de Pedro Gomes iniciaram buscas e localizaram o veículo nas proximidades de um posto de combustíveis.

Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu à abordagem e fugiu pela rodovia. Durante a perseguição, segundo a polícia, o condutor chegou a avançar contra a viatura policial, o que deu início ao acompanhamento tático.

Com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil de Sonora, além de equipes de Ouro Branco, os suspeitos foram interceptados nas proximidades do pedágio da BR-163. Os dois ocupantes acabaram presos no local.

O veículo recuperado e os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

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