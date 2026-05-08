Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia recupera Fiat Strada furtada após fuga e perseguição em Pedro Gomes

Veículo foi furtado em Ouro Branco, no Mato Grosso

08 maio 2026 - 16h55Vinicius Costa
Veículo foi recuperado pelos policiais de MSVeículo foi recuperado pelos policiais de MS   (Divulgação 5º BPM)

Dois homens foram presos e um veículo furtado recuperado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (8), após perseguição na BR-163, em Pedro Gomes. A ocorrência mobilizou equipes de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A ação começou depois que policiais de Ouro Branco (MT) informaram o furto de uma Fiat Strada branca ocorrido no distrito do município. Com as informações, equipes de Pedro Gomes iniciaram buscas e localizaram o veículo nas proximidades de um posto de combustíveis.

Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu à abordagem e fugiu pela rodovia. Durante a perseguição, segundo a polícia, o condutor chegou a avançar contra a viatura policial, o que deu início ao acompanhamento tático.

Com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil de Sonora, além de equipes de Ouro Branco, os suspeitos foram interceptados nas proximidades do pedágio da BR-163. Os dois ocupantes acabaram presos no local.

O veículo recuperado e os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Faca usada pelo homem no ataque
Polícia
Marido é preso após esfaquear esposa várias vezes após discussão em Caarapó
Aeroporto de Ponta Porã
Polícia
Alvo de operação contra lavagem de capitais é preso em aeroporto de MS
Drogas foram apreendidas
Polícia
DOF apreende R$ 1,2 milhão em haxixe marroquino em Caarapó
Drogas estavam em uma pickup abandonada
Polícia
Drogas avaliadas em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF na BR-267, em MS
Ação faz parte da Operação Caminhos Seguros
Polícia
Operação em Corumbá mira irregularidades em casas noturnas e proteção de menores
Thamires Rodrigues de Souza
Polícia
Briga no trânsito termina com passageira de aplicativo baleada e morta
Campo-grandense é extorquido após trocar nudes com suposta adolescente
Polícia
Campo-grandense é extorquido após trocar nudes com suposta adolescente
Suspeito foi detido na frente da delegacia
Polícia
Vídeo: Homem é preso após agredir esposa grávida em bar de Água Clara
Joilson Silva era morador de Bataguassu
Polícia
Empresário de Bataguassu morre em hospital de SP dias após acidente
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
Polícia
Jovem é assassinado com cinco tiros em residência no Portal Caiobá

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande