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Briga no trânsito termina com passageira de aplicativo baleada e morta

Thamires que seguia para uma comemoração de dias das mães na escola das filhas

08 maio 2026 - 11h51Sarah Chaves
Thamires Rodrigues de Souza Thamires Rodrigues de Souza   (Reprodução )

Uma discussão no trânsito ceifou a vida da jovem Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, na tarde de quinta-feira (7), na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

A vítima era passageira em uma corrida por aplicativo. Segundo o G1, o motorista que levava Thamires  realizava uma manobra na via quando o ocupante de um Peugeot branco se irritou e durante a discussão o condutor do outro veículo atirou em direção ao carro de aplicativo. 


Thamires que seguia para uma comemoração de dias das mães na escola das filhas foi atingida nas costas e levada a UPA da Cidade de Deus pelo próprio motorista, mas não resistiu. O autor fugiu. 

A escola decidiu cancelar essas atividades e realizar a comemoração em outra data.
Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e o caso ficou com a 32ª DP (Taquara).

Até o momento, não há identificação do autor do disparo.
 

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