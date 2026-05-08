Briga no trânsito termina com passageira de aplicativo baleada e morta

Uma discussão no trânsito ceifou a vida da jovem Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, na tarde de quinta-feira (7), na Taquara, na Zona Oeste do Rio.
A vítima era passageira em uma corrida por aplicativo. Segundo o G1, o motorista que levava Thamires realizava uma manobra na via quando o ocupante de um Peugeot branco se irritou e durante a discussão o condutor do outro veículo atirou em direção ao carro de aplicativo.
Reportar Erro
Thamires que seguia para uma comemoração de dias das mães na escola das filhas foi atingida nas costas e levada a UPA da Cidade de Deus pelo próprio motorista, mas não resistiu. O autor fugiu.
A escola decidiu cancelar essas atividades e realizar a comemoração em outra data.
Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e o caso ficou com a 32ª DP (Taquara).
Até o momento, não há identificação do autor do disparo.