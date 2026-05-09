Sem vencer na Série D, Operário enfrenta líder Uberlândia no Jacques da Luz

Sem vencer após cinco rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário FC volta a campo neste sábado (9), às 16h, contra o Uberlândia-MG, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O confronto é válido pela sexta rodada do Grupo A11.

O Galo soma três pontos e ocupa a penúltima colocação da chave, com três empates e duas derrotas. A equipe sul-mato-grossense tenta reagir na competição justamente diante do líder do grupo. O Uberlândia venceu quatro dos cinco jogos disputados e tem 12 pontos.

As equipes se enfrentaram no último sábado (2), no Estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e o time mineiro venceu por 2 a 1. O duelo deste fim de semana marca o início do returno da primeira fase.

A arbitragem será de Franciel dos Santos Martins, de Santa Catarina, auxiliado por Diego dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete, ambos de Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique Salmázio atua como quarto árbitro. A partida terá transmissão pelo canal Metrópoles Esporte, no YouTube.

Os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10 para estudantes. Em ação pelo Dia das Mães, mulheres terão entrada gratuita no estádio.

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