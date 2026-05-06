Turismo esportivo ganha força entre mulheres que viajam sozinhas

As mulheres já representam 52,4% do público em eventos esportivos no Brasil e também lideram o turismo solo no mundo, respondendo por 71% dos viajantes desacompanhados, segundo dados da Ticket Sports e da Virtuoso.

O crescimento dos dois segmentos tem impulsionado um novo perfil de turista: mulheres que viajam sozinhas para participar de corridas de rua no Brasil e no exterior.

Dados do Ministério do Turismo mostram que quatro em cada 10 brasileiras já viajaram sozinhas. Entre os principais motivos estão lazer, citado por 72,6%, e independência, apontada por 65,1%.

A tendência também aparece no setor de viagens esportivas. Em provas internacionais como a 21K Roma, marcada para outubro, mulheres representam 75% dos participantes brasileiros em grupos organizados. Já na corrida Paris Versailles, em setembro, o percentual chega a 80%.

Segundo Henrique Farias, sócio-diretor de uma agência especializada em turismo esportivo, a procura cresce porque muitas corredoras buscam autonomia, mas também valorizam suporte e segurança durante a viagem. “O suporte logístico que oferecemos, junto com a criação de um grupo que tem a corrida e a prova como uma forte afinidade coletiva, permite que a corredora desfrute da viagem como uma espécie de rede de proteção”, afirma.

A segurança ainda aparece como um dos principais obstáculos para mulheres viajarem sozinhas. Pesquisa do Ministério do Turismo aponta que 62% das brasileiras consideram a insegurança um fator que dificulta esse tipo de experiência.

Nesse cenário, viagens organizadas para corridas têm atraído mulheres interessadas em unir esporte, turismo e independência, mas com estrutura de apoio, programação e grupos com interesses em comum.



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