Universidade Federal Indígena é aprovada pelo Senado e vai à sanção

O Senado aprovou nesta terça-feira (5) o projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), instituição voltada exclusivamente ao ensino superior dos povos originários. O texto segue agora para sanção do presidente Lula.

De acordo com o Projeto de Lei 6.132/2025, enviado pelo governo federal, a universidade terá sede em Brasília, mas poderá criar unidades em diferentes regiões do país. A proposta prevê cursos de graduação, pesquisa, extensão universitária e ações voltadas à valorização dos saberes tradicionais indígenas e à sustentabilidade dos territórios.

O projeto também permite que a universidade adote processos seletivos próprios, com critérios específicos para garantir vagas a candidatos indígenas. Além disso, os cargos de reitor e vice-reitor deverão ser ocupados por docentes indígenas assim que forem definidas as regras internas de escolha.

Relator da proposta, o senador Eduardo Braga afirmou que o Brasil ainda não possui uma universidade voltada exclusivamente à realidade dos povos originários. Segundo ele, a proposta busca ampliar a participação indígena no ensino superior.

Durante a discussão, o senador Randolfe Rodrigues classificou a criação da universidade como uma reparação histórica. Já o senador Chico Rodrigues afirmou que a proposta representa uma política pública voltada à valorização das culturas, línguas e tradições indígenas.

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