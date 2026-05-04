MS atinge 66% de alfabetização infantil em 2025 e supera meta prevista para 2026

Mato Grosso do Sul alcançou 66% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2025, superando a meta prevista para o próprio ano (58%) e também a projeção estabelecida para 2026 (63%). O desempenho garantiu ao Estado o “Selo Ouro” do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação.

O resultado é atribuído ao fortalecimento do Programa MS Alfabetiza e ao regime de colaboração entre Estado e municípios. Ao todo, 43 municípios sul-mato-grossenses também foram reconhecidos pelos avanços nos indicadores de alfabetização.

A evolução é consistente: o índice era de 47% em 2023, subiu para 56% em 2024 e chegou a 66% em 2025, representando crescimento superior a 40% no período.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, os avanços refletem ações conjuntas que envolvem formação de profissionais, orientação pedagógica e distribuição de materiais didáticos às redes de ensino.

"Pelo segundo ano consecutivo, fruto do nosso trabalho voltado para os avanços da alfabetização na Rede Pública de Ensino, Mato Grosso do Sul recebeu a certificação ouro que é reflexo de uma atuação que envolve gestores municipais em uma série de ações conjuntas por meio de iniciativas como o MS Alfabetiza. Uma parceria que leva formação para os profissionais, orientação para a execução das atividades e que também conta com a distribuição de materiais para professores e estudantes”, destacou o secretário.

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