HRMS abre envio de trabalhos científicos para Semana da Enfermagem

Profissionais e estudantes da área da saúde já podem submeter trabalhos científicos para a Semana da Enfermagem do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O prazo para envio segue aberto até o dia 10 de maio.

Serão aceitos trabalhos nas categorias de inovação, relato de experiência e estudo de caso, com apresentação em formato de resumo. Os selecionados serão apresentados durante o evento, que acontece entre os dias 25 e 29 de maio.

A programação inclui palestras, minicursos, mesas-redondas e atividades voltadas às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), promovendo troca de experiências e atualização profissional.

Para ser submetido, é necessário que seja um resumo simples de, no mínimo, 250 palavras, e, no máximo, 500. O modelo do resumo para submissão está disponível aqui. O resumo deve ser enviado para o e-mail [email protected].

Cada trabalho pode ter até oito autores e deve ser indicado, em negrito, o autor responsável pela apresentação oral no dia 28 de maio, às 9h.

Cada modelo deve conter as seguintes informações:

Inovações: introdução, objetivo, metodologia, resultados esperados/alcançados, aplicabilidade;

Relato de experiência: introdução, atividades realizadas, considerações finais;

Estudo de caso: introdução, objetivo, metodologia, resultados, considerações finais.

O autor responsável pela submissão será comunicado, por e-mail, sobre o aceite do trabalho, além do horário e dia da apresentação, além do formato do template.

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