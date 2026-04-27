Seleção abre 450 vagas para profissionais 50+ em Mato Grosso do Sul

Uma seleção de empregos aberta pelo Grupo Pereira está ofertando 450 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul destinadas a profissionais com 50 anos ou mais, em uma semana especial de contratação voltada à inclusão desse público no mercado de trabalho.

As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas e fazem parte de uma ação que busca valorizar a experiência de trabalhadores mais velhos.

As inscrições seguem até 2 de maio e podem ser feitas presencialmente na Central de Vagas em Campo Grande, em unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper, além do site oficial da empresa.

Benefícios para os colaboradores:

Além de oportunidade de recolocação, os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui:

Seguro de vida

Vale-transporte

Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)

Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde

Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)

Plano odontológico

Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)

Universidade Corporativa

Kit nascimento

Serviço:

Semana Nacional de Contratação 50+

Período de inscrição: de 27 de abril a 2 de maio

Documentos necessários: levar documentos pessoais e currículo para se candidatar às vagas.

Locais:

Central de Vagas do Grupo Pereira – Rua Brilhante, nº 1880, bairro Vila Bandeirantes, Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Inscrição online: disponível em grpereira.com.br/trabalhe-conosco

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