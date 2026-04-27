Seleção abre 450 vagas para profissionais 50+ em Mato Grosso do Sul

Uma seleção de empregos aberta pelo Grupo Pereira está ofertando 450 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul destinadas a profissionais com 50 anos ou mais, em uma semana especial de contratação voltada à inclusão desse público no mercado de trabalho.
As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas e fazem parte de uma ação que busca valorizar a experiência de trabalhadores mais velhos.
As inscrições seguem até 2 de maio e podem ser feitas presencialmente na Central de Vagas em Campo Grande, em unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper, além do site oficial da empresa.
Benefícios para os colaboradores:
Além de oportunidade de recolocação, os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui:
- Seguro de vida
- Vale-transporte
- Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)
- Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde
- Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)
- Plano odontológico
- Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)
- Universidade Corporativa
- Kit nascimento
Serviço:
Semana Nacional de Contratação 50+
Período de inscrição: de 27 de abril a 2 de maio
Documentos necessários: levar documentos pessoais e currículo para se candidatar às vagas.
Locais:
Central de Vagas do Grupo Pereira – Rua Brilhante, nº 1880, bairro Vila Bandeirantes, Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 9h às 12h e das 13h às 17h
Inscrição online: disponível em grpereira.com.br/trabalhe-conoscoReportar Erro