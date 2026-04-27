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Seleção abre 450 vagas para profissionais 50+ em Mato Grosso do Sul

Inscrições seguem até 2 de maio e podem ser feitas presencialmente ou online

27 abril 2026 - 17h10Taynara Menezes

Uma seleção de empregos aberta pelo Grupo Pereira está ofertando 450 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul destinadas a profissionais com 50 anos ou mais, em uma semana especial de contratação voltada à inclusão desse público no mercado de trabalho.

As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas e fazem parte de uma ação que busca valorizar a experiência de trabalhadores mais velhos.

As inscrições seguem até 2 de maio e podem ser feitas presencialmente na Central de Vagas em Campo Grande, em unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper, além do site oficial da empresa.

Benefícios para os colaboradores:

Além de oportunidade de recolocação, os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui:

  • Seguro de vida
  • Vale-transporte
  • Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)
  • Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde
  • Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)
  • Plano odontológico
  • Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)
  • Universidade Corporativa
  • Kit nascimento

Serviço:

Semana Nacional de Contratação 50+
Período de inscrição: de 27 de abril a 2 de maio
Documentos necessários: levar documentos pessoais e currículo para se candidatar às vagas.
Locais:

Central de Vagas do Grupo Pereira – Rua Brilhante, nº 1880, bairro Vila Bandeirantes, Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Inscrição online: disponível em grpereira.com.br/trabalhe-conosco

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