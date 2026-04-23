Eldorado Brasil abre vagas para PcD em Três Lagoas com inscrições até 30 de abril

A Eldorado Brasil está com inscrições abertas até 30 de abril para o Programa Super Talentos PcD, que oferece vagas destinadas a pessoas com deficiência em Três Lagoas (MS).

As oportunidades são para atuação em diferentes áreas da empresa. Para participar, é necessário ter ensino médio completo, conhecimento básico em pacote Office e apresentar laudo médico.

O programa prevê não apenas a contratação, mas também uma trilha de desenvolvimento com duração de um ano, incluindo capacitação, integração e acompanhamento dos profissionais selecionados, com foco em crescimento e formação de carreira dentro da companhia.

Os contratados irão atuar em atividades como apoio à gestão, atualização de controles e indicadores, elaboração de relatórios e suporte às áreas internas e externas, contribuindo para a rotina operacional da empresa.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras, Gympass, Participação nos Resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida e vales alimentação e transporte.

As inscrições devem ser feitas pelo site da empresa, clicando aqui.

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