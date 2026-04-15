Menu
Menu Busca quarta, 15 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Oportunidade

Inscrições abertas para ginástica rítmica no novo polo do Parque Ayrton Senna

Aulas gratuitas são voltadas para meninas de 5 a 12 anos no bairro Aero Rancho

15 abril 2026 - 17h10Taynara Menezes
As atividades têm início previsto para maio.As atividades têm início previsto para maio.   (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para as aulas de ginástica rítmica no novo polo instalado no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. Iniciativa é voltada para meninas de 5 a 12 anos.

As inscrições são presenciais e seguem durante todo o mês de abril. O atendimento ocorre no próprio local das aulas, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As atividades têm início previsto para maio.

Voltado para meninas de 5 a 12 anos, o projeto oferece a prática da ginástica rítmica, modalidade que combina movimentos corporais com o uso de aparelhos como fitas, bolas, arcos e maças.

A atividade contribui para o desenvolvimento motor, coordenação, postura e disciplina, além de estimular aspectos sociais e educacionais das participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99645-2026.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Mais de 1,4 mil vagas estão abertas na Funsat
Funsat oferece vagas com e sem experiência nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat oferece vagas com e sem experiência nesta terça-feira
Durante o evento, os participantes terão acesso a aulas conduzidas por instrutores especializados
Oportunidade
Festival de artes marciais terá aulas gratuitas em shopping da Capital
Oficinas gratuitas de café, drones e oratória serão oferecidas na Expogrande; confira
Oportunidade
Oficinas gratuitas de café, drones e oratória serão oferecidas na Expogrande; confira
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Começa hoje em Campo Grande mutirão do CNJ que garante documentos gratuitos à população
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab: Mais de 2,7 mil vagas estão abertas em 35 cidades de MS
As aulas serão em período integral, com horário a ser informado após a inscrição
Oportunidade
Curso gratuito de drones abre vagas na Capital; saiba como participar
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Foto: Reprodução
Oportunidade
Caixa, repositor e auxiliar de limpeza lideram vagas da Funsat
Cursos são oferecidos pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem 1.111 vagas abertas nesta quinta-feira (9)

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande