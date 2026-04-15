Inscrições abertas para ginástica rítmica no novo polo do Parque Ayrton Senna

Estão abertas as inscrições para as aulas de ginástica rítmica no novo polo instalado no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. Iniciativa é voltada para meninas de 5 a 12 anos.

As inscrições são presenciais e seguem durante todo o mês de abril. O atendimento ocorre no próprio local das aulas, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As atividades têm início previsto para maio.

Voltado para meninas de 5 a 12 anos, o projeto oferece a prática da ginástica rítmica, modalidade que combina movimentos corporais com o uso de aparelhos como fitas, bolas, arcos e maças.

A atividade contribui para o desenvolvimento motor, coordenação, postura e disciplina, além de estimular aspectos sociais e educacionais das participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99645-2026.

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