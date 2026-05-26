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Campo Grande tem 1.463 vagas de emprego abertas nesta terça-feira

Atendente de lojas, auxiliar de manutenção predial e atendente de padaria estão entre as funções com maior número de oportunidades

26 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves

Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta terça-feira (26) um total de 1.463 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 143 empresas e abrangem 123 profissões diferentes. 

Do total de vagas, 1.189 são destinadas ao recrutamento de perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior e prevê treinamento remunerado aos candidatos selecionados. Entre os destaques aparecem vagas para assistente de escritório (2), atendente de balcão (5), atendente de lojas e mercados (50), atendente de padaria (26), auxiliar de manutenção predial (21), borracheiro (2), fiel de depósito (4) e leiturista (5). 

Já entre as funções que exigem experiência anterior estão oportunidades para agente de pátio, ajudante de serralheiro, assistente de cozinhador, assistente de serviços de contabilidade, campeiro para bovinos de corte, confeiteira e eletricista de manutenção predial. 

O painel também conta com 57 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), sendo 50 para auxiliar de confecção, duas para repositor de mercadorias, duas para auxiliar de linha de produção, duas para empacotador à mão e uma para auxiliar de limpeza. 

Para concorrer às vagas é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O atendimento da Funsat acontece das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. 

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