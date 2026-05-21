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Campo Grande tem mais de mil vagas abertas nesta quinta-feira pela Funsat

Oportunidades contemplam 121 profissões e incluem oportunidades para PcD

21 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves

Mais de mil vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira (21) em Campo Grande por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Ao todo, são 1.444 oportunidades ofertadas por 144 empresas da Capital, sendo que 76% dos anúncios não exigem experiência profissional.

As contratações contemplam 121 funções diferentes. Para participar das seleções, os candidatos precisam manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Entre as vagas com exigência de experiência aparecem oportunidades para atendente de padaria (31 postos), consultor de vendas (30), operador de processo de produção (14), atendente de balcão (6), caseiro (2) e mecânico (2).

Já nas funções sem exigência de experiência, há vagas para auxiliar de manutenção predial (20), garçom (20), costureira (15), separador de material reciclável (4), pedreiro (3), borracheiro (2) e vendedor de serviços (1).

O painel também oferece 57 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), incluindo auxiliar de confecção (50 vagas), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1).

Os atendimentos da Funsat ocorrem na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, além do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. Também há atendimento na Semu (Secretaria-Executiva Municipal de Políticas Públicas para Mulheres) e na Casa da Mulher Brasileira.

 

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