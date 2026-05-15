Campo Grande tem 1.479 vagas abertas na Funsat nesta sexta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (15) 1.479 vagas de emprego em Campo Grande. A maior parte das oportunidades, cerca de 70%, não exige experiência anterior, já que empresas ofertam treinamento remunerado aos candidatos aprovados nas seleções.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 353 oportunidades, auxiliar de limpeza (178), atendente de lojas e mercados (62), consultor de vendas (30), ajudante de obras (20) e alimentador de linha de produção (10).

Também há vagas para áreas específicas, como almoxarife, cuidador de idosos, fiscal de prevenção de perdas, mecânico e médico do trabalho.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), a Fundação oferece 57 vagas prioritárias, incluindo oportunidades para auxiliar de confecção.

Os atendimentos ocorrem na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, além das unidades instaladas nas Moreninhas, Casa da Mulher Brasileira e Semu.

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