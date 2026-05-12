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Funsat abre mais de mil vagas sem exigir experiência em Campo Grande

Atendente, auxiliar de limpeza e operador de caixa estão entre as funções com mais oportunidades

12 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.433 vagas de emprego nesta terça-feira (12), em Campo Grande, distribuídas em 117 funções diferentes. Entre as oportunidades com maior número de contratações estão operador de caixa (343 vagas), auxiliar de limpeza (218), auxiliar de linha de produção (75), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de confecção (50).

Também há vagas para repositor de mercadorias (45), auxiliar nos serviços de alimentação (35), ajudante de carga e descarga de mercadoria (34), atendente de padaria (31), auxiliar de cozinha e pedreiro, ambos com 22 oportunidades cada, além de atendente de lanchonete e repositor em supermercados, com 20 vagas disponíveis.

Do total de oportunidades, 1.063 não exigem experiência prévia. As funções com mais vagas nesse perfil são operador de caixa (341), auxiliar de limpeza (177), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de linha de produção (46).

A Funsat também disponibiliza 57 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), em funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e repositor de mercadorias. Além disso, há 12 vagas temporárias para cozinheiro geral, garçom e técnico de planejamento de produção.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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