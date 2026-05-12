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Vereadores analisam criação de sistema de esporte comunitário em escolas

Projeto está entre os três itens pautados para votação na Câmara de Campo Grande

12 maio 2026 - 08h22Sarah Chaves
Plenário Oliva EncisoPlenário Oliva Enciso   (Divulgação)

Três projetos serão votados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), a partir das 9h. As propostas tratam de esporte comunitário, conscientização sobre perdas gestacionais e valorização dos profissionais de tecnologia da informação.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente na Casa de Leis, pela TV Câmara, no canal 7.3, e também pelo canal oficial da Câmara no Youtube.

Entre os projetos pautados está o Projeto de Lei nº 11.887/25, que cria o Sistema de Esporte Comunitário nas escolas públicas municipais. A proposta prevê a utilização gratuita de quadras e ginásios escolares nos finais de semana e feriados por moradores, estudantes e entidades, com foco em ampliar o acesso ao esporte e incentivar a convivência comunitária. O texto é de autoria do vereador Jean Ferreira e conta ainda com assinatura dos vereadores Epaminondas Neto (Papy), Maicon Nogueira, Herculano Borges, Dr. Lívio, Professor Juari e Professor Riverton.

Também será analisado o Projeto de Lei nº 11.605/25, do vereador Neto Santos, que inclui no calendário oficial do município a data de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil, a ser lembrada anualmente em 17 de outubro. A proposta busca ampliar o debate sobre o luto parental, estimular políticas de acolhimento e reforçar a humanização no atendimento às famílias.

Os parlamentares ainda votam o Projeto de Lei nº 11.974/25, de autoria do vereador Marquinhos Trad, que institui o Dia Municipal do Profissional de Tecnologia da Informação, celebrado em 19 de outubro. O texto prevê ações de reconhecimento e valorização da categoria por meio de campanhas e eventos voltados ao setor.

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