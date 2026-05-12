Nunes Marques assume presidência do TSE nesta terça-feira

Sarah Chaves, com Agência Brasil atualizado em 12/05/2026 às 09h41

O ministro Nunes Marques toma posse nesta terça-feira (12) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), corte responsável pela organização das eleições presidenciais de outubro. A cerimônia está marcada para as 19h, em Brasília, e deve reunir autoridades dos Três Poderes.

Indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando da Justiça Eleitoral no lugar da ministra Cármen Lúcia, que encerra mandato de dois anos à frente do tribunal. O ministro André Mendonça ocupará a vice-presidência da Corte.

Entre os principais desafios da nova gestão está a fiscalização do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Apesar de o TSE já ter aprovado regras para limitar conteúdos manipulados e desinformação, a expectativa é de atuação rápida da Corte diante de publicações ilegais que possam influenciar a escolha dos eleitores.

Natural de Teresina (PI), Nunes Marques tem 53 anos. Antes de chegar ao STF, foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

O TSE é formado por sete ministros: três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República.



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