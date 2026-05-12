Deputados analisam três propostas na sessão desta terça na ALEMS

Três projetos estão pautados para votação na sessão ordinária desta terça-feira (12) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas serão analisadas em primeira e segunda discussão e também em discussão única. A sessão tem transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis .

Em segunda discussão, os deputados devem votar o Projeto de Lei 329/2025, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que inclui no calendário oficial de Mato Grosso do Sul o Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras, realizado anualmente entre agosto e outubro.

Já em primeira discussão, será apreciado o Projeto de Lei 40/2026, apresentado pelo deputado Caravina (PSDB), que reconhece o “Off Road Bataguassu” no calendário estadual de eventos. A celebração esportiva ocorre tradicionalmente no último fim de semana de janeiro, em Bataguassu.

Também está previsto para votação o Projeto de Resolução 07/2026, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PL), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a personalidade de destaque pelos serviços prestados ao Estado.

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