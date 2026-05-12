Menu
Menu Busca terça, 12 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Deputados analisam três propostas na sessão desta terça na ALEMS

Projetos tratam da inclusão de eventos no calendário oficial e homenagem em Mato Grosso do Sul

12 maio 2026 - 09h38Sarah Chaves
foto: Wagner Guimarãesfoto: Wagner Guimarães  

Três projetos estão pautados para votação na sessão ordinária desta terça-feira (12) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas serão analisadas em primeira e segunda discussão e também em discussão única. A sessão tem transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.

Em segunda discussão, os deputados devem votar o Projeto de Lei 329/2025, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que inclui no calendário oficial de Mato Grosso do Sul o Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras, realizado anualmente entre agosto e outubro.

Já em primeira discussão, será apreciado o Projeto de Lei 40/2026, apresentado pelo deputado Caravina (PSDB), que reconhece o “Off Road Bataguassu” no calendário estadual de eventos. A celebração esportiva ocorre tradicionalmente no último fim de semana de janeiro, em Bataguassu.

Também está previsto para votação o Projeto de Resolução 07/2026, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PL), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a personalidade de destaque pelos serviços prestados ao Estado.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Nunes Marques
Política
Nunes Marques assume presidência do TSE nesta terça-feira
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Política
Flávio abre 17 pontos sobre Lula no segundo turno em MS, aponta Big Data
Governador tem 43% das intenções de voto e amplia distância dos adversários no segundo turno
Política
Riedel aparece isolado na liderança pelo governo de MS, diz pesquisa
Plenário Oliva Enciso
Política
Vereadores analisam criação de sistema de esporte comunitário em escolas
Eduardo Bolsonaro pode se tornar réu no processo
Política
PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
Estátua pichada no 8 de Janeiro | Foto: Redes Sociais/Reprodução
Política
Moraes nega aplicar Lei da Dosimetria a 'Débora do Batom' pelos atos de 8 de janeiro
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Política
TJMS torna Adriane Lopes ré por calúnia e difamação contra Marquinhos Trad
carteira de trabalho emprego
Política
Governo vai restringir acesso ao PIS/Pasep e 4,5 milhões podem perder benefício até 2030
Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário
Política
Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário
O governador Eduardo Riedel destacou o perfil conciliador do chefe do MP
Política
"Sempre foi uma pessoa de contrução", Riedel elogia procurador-geral reconduzido em MS

Mais Lidas

Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS
Clima
Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo