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Política

Flávio abre 17 pontos sobre Lula no segundo turno em MS, aponta Big Data

Nos cenários estimulados, senador do PL aparece na liderança da disputa presidencia

12 maio 2026 - 09h10Sarah Chaves    atualizado em 12/05/2026 às 09h14
Senador Flávio Bolsonaro e presidente LulaSenador Flávio Bolsonaro e presidente Lula   ( Andressa Anholete/Agência Senado - Brenno Carvalho/Agência O Globo)

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (12) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança da disputa presidencial em Mato Grosso do Sul nos cenários estimulado e de segundo turno.

O levantamento também aponta empate técnico entre o parlamentar e o presidente Lula (PT) na pesquisa espontânea, além de um alto índice de eleitores indecisos no Estado.

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 20% das intenções de voto. Jair Bolsonaro registra 2%, Ronaldo Caiado (PSD) tem 1% e outros nomes somam 2%. Os votos brancos e nulos e dos que não sabem somam 55%, mais que qualquer candidato.

Já no primeiro cenário estimulado, Flávio Bolsonaro lidera com 43% das intenções de voto. Lula aparece em seguida, com 30%. Ronaldo Caiado registra 5%, Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo) soma 2%. Os indecisos representam 9% e os votos brancos e nulos chegam a 8%.

No cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro amplia a vantagem sobre Lula e aparece com 51% das intenções de voto, contra 34% do presidente. Outros 8% disseram votar em branco ou nulo, enquanto 7% não souberam responder.

O levantamento também mediu a rejeição e Lula lidera o índice, com 61% dos entrevistados afirmando que não votariam no petista. Flávio Bolsonaro aparece com 38% de rejeição. Na sequência estão Ciro Gomes (PSDB), com 30%, Ronaldo Caiado (PSD), com 25%, e Renan Santos (Missão), com 23%.

A pesquisa Real Time Big Data está registrada sob o número BR-04762/2026 e ouviu 1.600 eleitores em Mato Grosso do Sul entre os dias 9 e 11 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou menos e nível de confiança de 95%.

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