MPMS investiga falta de insumos médicos na rede pública de Campo Grande

A falta de materiais para curativos e medicamentos distribuídos pela rede pública de saúde de Campo Grande virou alvo de investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O órgão instaurou inquérito civil para apurar possíveis falhas no abastecimento de insumos usados no atendimento domiciliar de pacientes do SUS.

A apuração teve início após relatos de irregularidades no atendimento a uma idosa acamada, portadora de úlcera venosa crônica. Conforme o MPMS, a paciente enfrentaria dificuldade para receber itens básicos, como gaze, ataduras e fitas hospitalares, além de medicamentos de uso contínuo.

Segundo a 32ª Promotoria de Justiça, os indícios levantados apontam que o problema pode atingir outros pacientes cadastrados no Programa de Dispensação de Insumos Médico-Hospitalares para Uso em Domicílio (PDIMH), mantido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Com a instauração do inquérito, o Ministério Público vai analisar as medidas adotadas pelo município para garantir a regularidade no fornecimento de materiais e a continuidade da assistência aos usuários da rede pública.

O MPMS também acompanha o caso que motivou a investigação e orienta os familiares da paciente sobre medidas para assegurar o atendimento necessário.

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