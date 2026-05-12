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Saúde

MPMS investiga falta de insumos médicos na rede pública de Campo Grande

Inquérito apura falhas no abastecimento de materiais usados em atendimento domiciliar de pacientes do SUS

12 maio 2026 - 08h38Vinicius Costa

A falta de materiais para curativos e medicamentos distribuídos pela rede pública de saúde de Campo Grande virou alvo de investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O órgão instaurou inquérito civil para apurar possíveis falhas no abastecimento de insumos usados no atendimento domiciliar de pacientes do SUS.

A apuração teve início após relatos de irregularidades no atendimento a uma idosa acamada, portadora de úlcera venosa crônica. Conforme o MPMS, a paciente enfrentaria dificuldade para receber itens básicos, como gaze, ataduras e fitas hospitalares, além de medicamentos de uso contínuo.

Segundo a 32ª Promotoria de Justiça, os indícios levantados apontam que o problema pode atingir outros pacientes cadastrados no Programa de Dispensação de Insumos Médico-Hospitalares para Uso em Domicílio (PDIMH), mantido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Com a instauração do inquérito, o Ministério Público vai analisar as medidas adotadas pelo município para garantir a regularidade no fornecimento de materiais e a continuidade da assistência aos usuários da rede pública.

O MPMS também acompanha o caso que motivou a investigação e orienta os familiares da paciente sobre medidas para assegurar o atendimento necessário.

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