Menu
Menu Busca terça, 12 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Riedel aparece isolado na liderança pelo governo de MS, diz pesquisa

Governador tem 43% das intenções de voto e amplia distância dos adversários no segundo turno, aponta Big Data

12 maio 2026 - 08h50Sarah Chaves    atualizado em 12/05/2026 às 09h09
Governador tem 43% das intenções de voto e amplia distância dos adversários no segundo turnoGovernador tem 43% das intenções de voto e amplia distância dos adversários no segundo turno   (Divulgação )

O governador Eduardo Riedel (PP) aparece em posição confortável na corrida pelo Governo de Mato Grosso do Sul conforme pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (12).

Além de liderar com folga no cenário estimulado, o atual governador venceria todos os adversários testados em eventual segundo turno, segundo o levantamento. 

No cenário estimulado, Riedel aparece com 43% das intenções de voto. O segundo colocado é Fábio Trad (PT), com 21%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 11%, e Delcídio do Amaral (PRD), com 7%. Renato Gomes (DC) e Lucien Rezende (Psol) têm 2% cada, enquanto Jefferson Bezerra (Agir) soma 1%. Brancos e nulos representam 5%, e os indecisos chegam a 8%. 

O cenário mostra um governador com folga eleitoralmente. Riedel aparece com praticamente o dobro das intenções de voto de Fábio Trad e abre distância ainda maior dos demais nomes. Outro ponto que chama atenção é que nenhum adversário conseguiu se aproximar da faixa dos 30%, o que hoje deixa a disputa muito concentrada no atual governador.

Nos cenários de segundo turno, Riedel vence todos os adversários testados. Contra Delcídio do Amaral, o governador marca 56% contra 25%.  Já contra Fábio Trad, aparece com 54%, enquanto o petista registra 31%. 

O governador também supera João Henrique Catan por 52% a 22%,  Renato Gomes por 55% a 17%,  Jefferson Bezerra por 62% a 13%  e Lucien Rezende por 63% a 14%. 

No cenário de rejeição, Delcídio do Amaral lidera com 53%, seguido por Fábio Trad, com 42%. Eduardo Riedel aparece com 32%, empatado tecnicamente com Lucien Rezende. João Henrique Catan e Jefferson Bezerra registram 29%, enquanto Renato Gomes tem 24%. 

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 9 e 11 de maio em Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número MS-06412/2026. 
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

foto: Wagner Guimarães
Política
Deputados analisam três propostas na sessão desta terça na ALEMS
Ministro Nunes Marques
Política
Nunes Marques assume presidência do TSE nesta terça-feira
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Política
Flávio abre 17 pontos sobre Lula no segundo turno em MS, aponta Big Data
Plenário Oliva Enciso
Política
Vereadores analisam criação de sistema de esporte comunitário em escolas
Eduardo Bolsonaro pode se tornar réu no processo
Política
PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
Estátua pichada no 8 de Janeiro | Foto: Redes Sociais/Reprodução
Política
Moraes nega aplicar Lei da Dosimetria a 'Débora do Batom' pelos atos de 8 de janeiro
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Política
TJMS torna Adriane Lopes ré por calúnia e difamação contra Marquinhos Trad
carteira de trabalho emprego
Política
Governo vai restringir acesso ao PIS/Pasep e 4,5 milhões podem perder benefício até 2030
Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário
Política
Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário
O governador Eduardo Riedel destacou o perfil conciliador do chefe do MP
Política
"Sempre foi uma pessoa de contrução", Riedel elogia procurador-geral reconduzido em MS

Mais Lidas

Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS
Clima
Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo