Riedel aparece isolado na liderança pelo governo de MS, diz pesquisa

O governador Eduardo Riedel (PP) aparece em posição confortável na corrida pelo Governo de Mato Grosso do Sul conforme pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (12).

Além de liderar com folga no cenário estimulado, o atual governador venceria todos os adversários testados em eventual segundo turno, segundo o levantamento.

No cenário estimulado, Riedel aparece com 43% das intenções de voto. O segundo colocado é Fábio Trad (PT), com 21%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 11%, e Delcídio do Amaral (PRD), com 7%. Renato Gomes (DC) e Lucien Rezende (Psol) têm 2% cada, enquanto Jefferson Bezerra (Agir) soma 1%. Brancos e nulos representam 5%, e os indecisos chegam a 8%.

O cenário mostra um governador com folga eleitoralmente. Riedel aparece com praticamente o dobro das intenções de voto de Fábio Trad e abre distância ainda maior dos demais nomes. Outro ponto que chama atenção é que nenhum adversário conseguiu se aproximar da faixa dos 30%, o que hoje deixa a disputa muito concentrada no atual governador.

Nos cenários de segundo turno, Riedel vence todos os adversários testados. Contra Delcídio do Amaral, o governador marca 56% contra 25%. Já contra Fábio Trad, aparece com 54%, enquanto o petista registra 31%.

O governador também supera João Henrique Catan por 52% a 22%, Renato Gomes por 55% a 17%, Jefferson Bezerra por 62% a 13% e Lucien Rezende por 63% a 14%.

No cenário de rejeição, Delcídio do Amaral lidera com 53%, seguido por Fábio Trad, com 42%. Eduardo Riedel aparece com 32%, empatado tecnicamente com Lucien Rezende. João Henrique Catan e Jefferson Bezerra registram 29%, enquanto Renato Gomes tem 24%.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 9 e 11 de maio em Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número MS-06412/2026.



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