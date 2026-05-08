Curso gratuito de inteligência emocional e oratória está com inscrições abertas na Capital

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória voltado a jovens a partir de 15 anos, em Campo Grande. A capacitação acontece entre os dias 11 e 15 de maio, das 18h30 às 21h, no Teatro do Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena.

Com vagas limitadas e certificado de 20 horas, o curso vai abordar temas como controle emocional, autoconhecimento, autoestima e confiança, além de estratégias para lidar com ansiedade, pressão e insegurança em situações do cotidiano.

A programação também inclui técnicas de oratória, com foco em comunicação verbal e corporal, dicção, postura, expressão e organização de apresentações, habilidades cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

As inscrições seguem abertas pelo site Sejuv Campo Grande.

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