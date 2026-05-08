Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Renda média das famílias chega a R$ 2.264 e é recorde em 2025

Dado faz parte da Pnad, divulgada nesta sexta-feira (8) pelo IBGE

08 maio 2026 - 14h39Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBCDinheiro - Foto: Getty Images / BBC  

O rendimento médio mensal das famílias brasileiras chegou a R$ 2.264 por pessoa em 2025. Esse valor representa crescimento real – já descontada a inflação – de 6,9% em relação a 2024. É também o maior já apurado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), iniciada em 2012.

O dado de 2025 representa o quarto ano seguindo de alta no rendimento dos domicílios, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

Para consolidar o cálculo, o IBGE apura os valores de todos os rendimentos recebidos pelos integrantes das famílias e divide pelo número de moradores do domicílio.

Além de salários e bônus, entram na conta aposentadoria, pensão alimentícia, benefício social, bolsa de estudo, seguro-desemprego, aluguel e aplicações financeiras, por exemplo.

 O analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto Fontes, explica que o trabalho tem peso “muito grande” no aumento do rendimento da população.

“O valor foi puxado, em boa parte, pelo rendimento do trabalho". O especialista lembra ainda que o Brasil vivenciou níveis mínimos de desemprego no ano passado, além de reajustes anuais do salário-mínimo.

Diferenças pelo país - A pesquisa traz informações relativas às unidades da Federação. O Distrito Federal e estados do Sul e Sudeste lideram o ranking do rendimento domiciliar per capita. Nas piores posições aparecem Ceará (R$ 1.379), Acre (R$ 1.372) e Maranhão (R$ 1.231).

Por região, o maior valor pertence ao Sul (R$ 2.734), seguido do Centro-Oeste (R$ 2.712) e Sudeste (R$ 2.669). Os menores rendimentos são do Nordeste (R$ 1.470) e Norte (R$ 1.558).

Trabalho e outras fontes - Segundo a pesquisa, 75,1% do rendimento médio mensal vêm do trabalho e 24,9%, das chamadas “outras fontes”.

Ao detalhar os rendimentos que não decorrem do trabalho, o IBGE mostra que a maior parte corresponde à aposentadoria e pensão, com 16,4%. Programas sociais aparecem na sequência, com 3,5%; seguidos de aluguel e arrendamento (2,1%), outros (2%) e pensão alimentícia, doação e mesada de não morador (0,9%).

Nordeste - Ao observar a origem do rendimento, o IBGE aponta que o Nordeste está abaixo da média nacional em relação à parcela que vem do trabalho; e acima em relação à parcela de outras fontes.

Na região, 67,4% do rendimento vêm de trabalho. As outras fontes respondem por 32,6% do orçamento das famílias.

Enquanto na média do país as aposentadorias e pensões representam 16,4% do rendimento, no Nordeste a proporção é 20,4%. Quando a origem é programa social do governo, a parcela do Nordeste chega a 8,8% – a maior do país.

Renda individual - A Pnad detalhou também informações específicas sobre a renda dos brasileiros, com dados individuais, sem dividir pelo número de pessoas que formam a família.

Em 2025, o Brasil tinha 212,7 milhões de pessoas, sendo 143 milhões com algum tipo de rendimento, o que representa 67,2% da população. É o maior nível já registrado, superando o recorde que pertencia a 2024 – 140 milhões e 66,3%, respectivamente.

A parcela de brasileiros com rendimento do trabalho alcançou 47,8% da população, e dos que receberam alguma outra fonte, 27,1%. As duas marcas são recorde.

Nesse segundo grupo, aposentadoria e pensão previdenciária eram a fonte de rendimento mais comum, representando 13,8% da população, maior patamar da série histórica. Em 2012, 11,7% das pessoas recebiam dinheiro de aposentadorias e pensão.

O analista Gustavo Fontes atribui o crescimento dessa parcela a uma questão demográfica. “Isso reflete, sobretudo, o envelhecimento populacional.”

Os brasileiros que recebiam programa social do governo, como o Bolsa Família, eram 9,1% – levemente abaixo do ano anterior (9,2%), mas em nível superior ao observado no período pré-pandemia. Em 2019, 6,3% recebiam benefícios.

Recorde no rendimento - O ano de 2025 foi marcado pelo recorde no valor dos rendimentos individual dos brasileiros, tanto os de origem no trabalho quanto o de todas as fontes.

No ano passado, o rendimento médio mensal do trabalho ficou em R$ 3.560, alta de 5,7% acima da inflação na comparação com 2024 (R$ 3.208).

Quando se leva em conta todos os tipos de rendimentos – trabalho, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, bolsas de estudo, benefícios sociais, alugueis – a média mensal marca R$ 3.367, expansão de 5,4% em relação ao ano anterior.

Concentração e benefícios

A Pnad mostra ainda que os 10% mais ricos da população tinham rendimento 13,8 vezes maior que os 40% mais pobres. 

Outra constatação é que 22,7% das famílias brasileiras (18 milhões de domicílios) recebiam em 2025 algum benefício social do governo, seja federal, estadual ou municipal. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia das Mães: itens para churrasco possuem variação de até 242% na Capital
Economia
Dia das Mães: itens para churrasco possuem variação de até 242% na Capital
Número de consumidores negativados sobe 10% em Mato Grosso do Sul
Economia
Número de consumidores negativados sobe 10% em Mato Grosso do Sul
Lidia Tieko
Economia
Feira do Sesc impulsiona vendas e divulgação de pequenos negócios de idosos
Flores ganham procura intensa
Cidade
Procura por flores cresce 50% na Ceasa-MS antes do Dia das Mães
Acordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiro
Economia
Delegação europeia confia em aprovação final de acordo com Mercosul
Postos de combustíveis têm mais 2 meses para operar sem estoque mínimo
Economia
Postos de combustíveis têm mais 2 meses para operar sem estoque mínimo
Governo prepara Desenrola para trabalhadores informais e adimplentes
Economia
Governo prepara Desenrola para trabalhadores informais e adimplentes
Dario Durigan, ministro da Fazenda
Economia
Governo prepara nova etapa do Desenrola voltada a trabalhadores informais
Fluxo de caminhões
Economia
CMN regulamenta programa de renovação de ônibus e de caminhões
Prefeita Adriane Lopes - Foto: Vitor Kramer
Cidade
Justiça acaba com ação do PT que questionava aumento da 'taxa do lixo' em Campo Grande

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande