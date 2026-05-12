Mesmo com sol, frio continua e máximas não passam dos 20°C em MS

Nem mesmo a presença do sol será suficiente para elevar as temperaturas nesta terça-feira, dia 12, em Mato Grosso do Sul. Diante da força da frente fria que se instalou no estado, a tendência é que as máximas não passem dos 20°C.

Isso porque as temperaturas mínimas pela manhã estarão entre 3°C a 4°C, especialmente na região centro-sul. A previsão indica tempo firme e predomínio de sol.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece condições de tempo seco e estável em grande parte do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 4°C e máximas podendo chegar a 14°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 7°C e máximas de 20°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 6°C e máxima de 17°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 6°C e a máxima deve chegar a 17°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 7°C e máxima de até 18°C.

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