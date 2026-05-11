Mato Grosso do Sul registra temperatura mínima de 2ºC

Mato Grosso do Sul registrou temperaturas extremamente baixas nas últimas horas, com mínima de 2°C em Iguatemi, segundo dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) nesta segunda-feira (11). O levantamento considera as temperaturas mínimas observadas no Estado durante a madrugada e início da manhã.

Além de Iguatemi, outras cidades do sul do Estado também tiveram frio intenso. Nova Alvorada do Sul registrou 4,2°C, seguida por Caarapó, com 4,4°C, e Laguna Carapã, com 4,7°C. Amambai, na região de Novo Horizonte, e Sete Quedas marcaram 4,8°C.

Também aparecem entre as menores temperaturas Santa Rita do Pardo, com 5°C, Aral Moreira e Sidrolândia, ambas com 5,2°C. Em Campo Grande, os termômetros chegaram a 7,7°C nas primeiras horas do dia.

Além do frio, o Estado também registrou altos volumes de chuva nas últimas 72 horas. Aquidauana liderou o acumulado, com 204,2 milímetros, seguida por Sidrolândia, com 162,2 mm, e Dois Irmãos do Buriti, com 136,8 mm. Campo Grande teve acumulado de 72,4 milímetros no período.





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