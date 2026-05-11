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Programa Centelha MS prorroga inscrições e amplia prazo para propostas inovadoras

Interessados têm até 25 de maio de 2026 para participar da terceira edição do programa, que vai selecionar até 47 projetos com apoio financeiro

11 maio 2026 - 18h12Taynara Menezes
Programa CentelhaPrograma Centelha   (Foto: Divulgação )

O prazo de inscrições para a terceira edição do Programa Centelha MS foi prorrogado e agora segue até as 18h (horário de Brasília) do dia 25 de maio de 2026. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (11) pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

Com a ampliação do prazo, pesquisadores, empreendedores, professores, inventores e startups em fase inicial ganham mais tempo para submeter ideias inovadoras e concorrer ao incentivo, que busca transformar projetos em negócios de base tecnológica.

O programa tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação em Mato Grosso do Sul e estimular a criação de novas empresas tecnológicas. No Estado, a iniciativa é executada pela Fundect, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, com apoio de instituições como Sebrae MS, Fiems-Senai e Fecomércio-Senac.

Coordenado nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Programa Centelha é voltado ao fomento de soluções inovadoras em diferentes áreas do conhecimento, com apoio da Finep, CNPq, Confap e Fundação CERTI.

Nesta edição, o programa prevê a seleção de até 47 propostas, com investimento total de R$ 6,5 milhões. Cada projeto poderá receber até R$ 89,6 mil em subvenção econômica — recurso não reembolsável — além de até R$ 50 mil em bolsas de fomento tecnológico concedidas pelo CNPq.

Podem participar pessoas físicas com ideias inovadoras e empresas com até 12 meses de existência. Nas duas edições anteriores, o programa apoiou 79 startups em Mato Grosso do Sul, com investimento superior a R$ 5,9 milhões. A expectativa agora é alcançar cerca de mil inscrições nesta nova fase.

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