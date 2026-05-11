Programa Centelha MS prorroga inscrições e amplia prazo para propostas inovadoras

O prazo de inscrições para a terceira edição do Programa Centelha MS foi prorrogado e agora segue até as 18h (horário de Brasília) do dia 25 de maio de 2026. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (11) pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

Com a ampliação do prazo, pesquisadores, empreendedores, professores, inventores e startups em fase inicial ganham mais tempo para submeter ideias inovadoras e concorrer ao incentivo, que busca transformar projetos em negócios de base tecnológica.

O programa tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação em Mato Grosso do Sul e estimular a criação de novas empresas tecnológicas. No Estado, a iniciativa é executada pela Fundect, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, com apoio de instituições como Sebrae MS, Fiems-Senai e Fecomércio-Senac.

Coordenado nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Programa Centelha é voltado ao fomento de soluções inovadoras em diferentes áreas do conhecimento, com apoio da Finep, CNPq, Confap e Fundação CERTI.

Nesta edição, o programa prevê a seleção de até 47 propostas, com investimento total de R$ 6,5 milhões. Cada projeto poderá receber até R$ 89,6 mil em subvenção econômica — recurso não reembolsável — além de até R$ 50 mil em bolsas de fomento tecnológico concedidas pelo CNPq.

Podem participar pessoas físicas com ideias inovadoras e empresas com até 12 meses de existência. Nas duas edições anteriores, o programa apoiou 79 startups em Mato Grosso do Sul, com investimento superior a R$ 5,9 milhões. A expectativa agora é alcançar cerca de mil inscrições nesta nova fase.

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