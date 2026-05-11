Menu
Menu Busca segunda, 11 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Cesta básica fica mais cara em todas as capitais no mês de abril

Taxas oscilaram entre 1,56%, em São Luís, e 14,80%, em Aracaju.

11 maio 2026 - 17h54Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Carrinho de cliente com compras em supermercadoCarrinho de cliente com compras em supermercado   (Valter Campanato/Agência Brasil)

Pelo segundo mês consecutivo, o custo da cesta básica subiu em todas as capitais brasileiras e também no Distrito Federal no mês de abril.  As maiores elevações foram identificadas em Porto Velho, onde a variação média foi de 5,60%, seguida por Fortaleza (5,46%), Cuiabá (4,97%), Boa Vista (4,36%), Rio Branco (4,05%) e Teresina (4,02%).

Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, levantamento divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) junto com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),

Em março deste ano, a pesquisa já havia apontado elevação em todas as capitais brasileiras 

No acumulado do ano, todas as capitais registraram alta no preço médio da cesta básica, com taxas que oscilaram entre 1,56%, em São Luís, e 14,80%, em Aracaju.

Um dos principais responsáveis pelo aumento no custo da cesta foi o leite integral, que aumentou em todas as capitais analisadas. A maior alta foi registrada em Teresina, onde a variação média chegou a 15,70%. Segundo a pesquisa, isso ocorreu pela redução da oferta no campo devido à entressafra, o que elevou o preço dos derivados lácteos.

O preço do feijão, por sua vez, teve alta em 26 capitais brasileiras, com exceção de Vitória, onde não variou. Outro produto que pesou no valor da cesta foi o tomate, que apresentou alta em 25 cidades, com quedas no Rio de Janeiro e Belo Horizonte e alta expressiva de 25% em Fortaleza.

Já o pão francês, o café em pó e a carne bovina de primeira tiveram alta em 22 das 27 cidades analisadas.

São Paulo tem a cesta mais cara - Mais uma vez, a cesta básica mais cara do país foi a de São Paulo, onde o custo médio em abril foi R$ 906,14. Em seguida estavam as cestas de Cuiabá (R$ 880,06), Rio de Janeiro (R$ 879,03) e Florianópolis (R$ 847,26). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 619,32), São Luís (R$ 639,24), Maceió (R$ 652,94) e Porto Velho (R$ 658,35).

Com base na cesta mais cara do país, que em abril foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estimou que o salário mínimo em dezembro deveria ser de R$ 7.612,49 ou 4,70 vezes o mínimo de R$ 1.621 vigente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Preço do diesel cai pela 4ª vez em cinco semanas e acumula recuo de 4,5%
Economia
Preço do diesel cai pela 4ª vez em cinco semanas e acumula recuo de 4,5%
Foto: Divulgação
Economia
Alface registra maior queda de preço na Ceasa/MS nesta semana
carteira de trabalho emprego
Política
Governo vai restringir acesso ao PIS/Pasep e 4,5 milhões podem perder benefício até 2030
Exportações cresceram no MS
Economia
Exportações de Mato Grosso do Sul crescem 6,26% no primeiro quadrimestre
 Redução da jornada mobiliza sindicatos e preocupa empresários
Economia
Redução da jornada reacende embate entre sindicatos e setor patronal em MS
Planos de saúde sofreram reajuste
Economia
Planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9%, mostra ANS
Receita Federal
Economia
Chance de inclusão no primeiro lote do Imposto de Renda acaba neste domingo
Rota Bioceânica impulsiona novo ciclo do mercado imobiliário, diz presidente do Secovi-MS
Economia
Rota Bioceânica impulsiona novo ciclo do mercado imobiliário, diz presidente do Secovi-MS
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Economia
Ministro do TCU libera novos consignados do INSS após recurso da AGU
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Economia
Renda média das famílias chega a R$ 2.264 e é recorde em 2025

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel