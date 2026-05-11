Frio reforça campanha de doação de agasalhos para Inverno Acolhedor; veja onde doar

Com a continuidade das baixas temperaturas em Campo Grande, a mobilização por doações de roupas de frio foi reforçada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Campo Grande e pelo Fundo de Apoio à Comunidade de Campo Grande, em apoio à ação “Inverno Acolhedor”, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A campanha solicita doações de agasalhos, cobertores e roupas de inverno, com maior urgência para peças masculinas adultas, como casacos, calças, meias, toucas e cobertores. Também há necessidade de roupas infantis, que ajudam a atender famílias acompanhadas pela rede de assistência social.

As doações podem ser entregues no Parque Ayrton Senna, a partir das 16h, nos dias de funcionamento da ação. Fora desse período, os itens podem ser levados à sede da SAS, na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, no Jardim TV Morena, das 7h30 às 13h30.

A presidente do FAC, Adir Diniz, reforçou o pedido de colaboração da população. “Estamos precisando com urgência de roupas masculinas e também de roupas para crianças. Uma simples doação pode aquecer uma vida neste frio”, afirmou.

A iniciativa segue ativa enquanto persistirem as baixas temperaturas na Capital, ampliando o atendimento às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

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