Funsat abre 1.463 vagas e concentra oportunidades no comércio e serviços

A Funsat oferece 1.463 vagas de emprego nesta quinta-feira (14), distribuídas em 117 funções diferentes em Campo Grande. Entre os destaques estão as oportunidades para operador de caixa (354 vagas), auxiliar de limpeza (239), auxiliar de linha de produção (75), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de confecção (50).

Também há 1.080 vagas que não exigem experiência anterior, com maior volume para operador de caixa (352), auxiliar de limpeza (178), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (42). Já para pessoas com deficiência (PCD), são 57 vagas disponíveis.

Entre as funções ofertadas ainda aparecem vagas para consultor de vendas, pedreiro, frentista, garçom, operador de telemarketing, costureira, motorista entregador e técnico de suporte em tecnologia da informação.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

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