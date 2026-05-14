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Funsat abre 1.463 vagas e concentra oportunidades no comércio e serviços

Auxiliar de limpeza, atendente de lojas e auxiliar de produção estão entre as funções com maior número de vagas

14 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 14/05/2026 às 07h30
Foto: Elias Campos/PMCGFoto: Elias Campos/PMCG  

A Funsat oferece 1.463 vagas de emprego nesta quinta-feira (14), distribuídas em 117 funções diferentes em Campo Grande. Entre os destaques estão as oportunidades para operador de caixa (354 vagas), auxiliar de limpeza (239), auxiliar de linha de produção (75), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de confecção (50). 

Também há 1.080 vagas que não exigem experiência anterior, com maior volume para operador de caixa (352), auxiliar de limpeza (178), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (42). Já para pessoas com deficiência (PCD), são 57 vagas disponíveis. 

Entre as funções ofertadas ainda aparecem vagas para consultor de vendas, pedreiro, frentista, garçom, operador de telemarketing, costureira, motorista entregador e técnico de suporte em tecnologia da informação. 

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

 

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