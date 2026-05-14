Homem é encontrado morto com facada no coração no Jardim Nhanhá

Homem, ainda não identificado, foi assassinado com uma facada no coração durante a madrugada desta quinta-feira, dia 14, na rua Eduardo Perez, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.
Ele foi encontrado por uma moradora que relatou ter escutado uma briga e, em seguida, visualizou o indivíduo caído na calçada. O caso teria ocorrido por volta das 4h.
Segundo detalhes da ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar chegaram a ser acionados, mas o homem já estava sem os sinais vitais decorrente da facada.
A Polícia Civil e a Polícia Científica compareceram no local, realizaram os trabalhos de praxe e registraram a ocorrência.
O caso deve ser investigado como homicídio.Reportar Erro
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