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Homem é encontrado morto com facada no coração no Jardim Nhanhá

Moradora chegou a relatar ter escutado uma briga antes de encontrar a vítima no chão

14 maio 2026 - 08h30Vinicius Costa e Vinicius Santos
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Homem, ainda não identificado, foi assassinado com uma facada no coração durante a madrugada desta quinta-feira, dia 14, na rua Eduardo Perez, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Ele foi encontrado por uma moradora que relatou ter escutado uma briga e, em seguida, visualizou o indivíduo caído na calçada. O caso teria ocorrido por volta das 4h.

Segundo detalhes da ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar chegaram a ser acionados, mas o homem já estava sem os sinais vitais decorrente da facada.

A Polícia Civil e a Polícia Científica compareceram no local, realizaram os trabalhos de praxe e registraram a ocorrência.

O caso deve ser investigado como homicídio.

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