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Acusado de roubo morre em confronto com o Choque em Aparecida do Taboado

Ele estava em uma residência que já foi alvo de ação devido a existência de grande quantidade de drogas

14 maio 2026 - 06h30Vinicius Costa
Arma utilizada pelo suspeito no confrontoArma utilizada pelo suspeito no confronto   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Ueverton Gomes da Silva, de 31 anos, morreu em confronto com policiais do Batalhão de Choque nesta quarta-feira, dia 13, em Aparecida do Taboado.

Ele já era suspeito de outros crimes, inclusive, um roubo a uma loja de eletrônicos e lutado com um policial civil. O indivíduo estava escondido em uma residência que já havia sido investigada pela existência de grande quantidade de entorpecentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam diligências quando visualizaram o suspeito armado no portão do imóvel, na rua Durvalino Custodio Firme. Ao perceber a presença policial, ele teria corrido para dentro do imóvel e incentivado um cão da raça pitbull a atacar os agentes. Em seguida, os militares fizeram entrada tática na casa e localizaram o homem em um dos cômodos portando um revólver.

Ueverton desobedeceu a ordem de largar a arma e no momento em que apontou o revólver para os militares, um dos policiais agiu rapidamente e efetuou dois disparos contra o criminoso. O suspeito foi socorrido ainda com vida e encaminhado à Santa Casa de Aparecida do Taboado, mas não resistiu aos ferimentos.

Ueverton era considerado de alta periculosidade e possuía antecedente por roubo registrado em 2018.

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