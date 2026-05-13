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PM aborda e prende homem traficando 'supermaconha' em Campo Grande

A equipe da Força Tática da 11ª CIPM realizou a abordagem enquanto fazia rondas pela rua Bergeron, esquina com a Franjinha, no bairro Loteamento Costa Verde

13 maio 2026 - 14h54Vinícius Santos
Divulgação / AssessoriaDivulgação / Assessoria  

Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (12) por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da 11ª CIPM, no bairro Loteamento Costa Verde, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, teria esboçado atitude suspeita, levantando a desconfiança dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

Durante busca pessoal, os militares encontraram dentro de uma bolsa de costas várias porções de skunk, droga conhecida popularmente como “super maconha”.

Aos policiais, o homem relatou que teria pegado o entorpecente com uma pessoa que conhece apenas por meio de telefonemas e que faria a venda da droga para outro indivíduo.

Diante da situação, o celular do suspeito foi apreendido. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e adotadas as providências cabíveis.

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