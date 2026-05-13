Caminhoneiro de MS morre em colisão entre carretas em Mato Grosso

O caminhoneiro Helio Wilson Alves dos Reis morreu na última segunda-feira (11) após um acidente envolvendo dois veículos de carga na BR-163, em Santo Antônio de Leverger, nas proximidades da Serra de São Vicente. A vítima foi arremessada para fora da cabine com o impacto da colisão.

De acordo com informações preliminares, uma das carretas atingiu a traseira do outro veículo, que trafegava apenas com o cavalo mecânico, sem a carroceria. Após a batida, um dos caminhões rodou na pista.

Com a força do impacto, uma das carretas parou no canteiro central da rodovia e a outra ficou no acostamento. O segundo motorista envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

Equipes da concessionária Nova Rota do Oeste estiveram no local, mas Helio já havia morrido antes do atendimento. A pista precisou ser parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate e perícia.

O trecho foi isolado para atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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