Menu
Menu Busca quarta, 13 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Caminhoneiro de MS morre em colisão entre carretas em Mato Grosso

Vítima foi lançada para fora da cabine após colisão traseira entre veículos de carga

13 maio 2026 - 11h11Vinicius Costa
Carreta foi parar na água após o acidenteCarreta foi parar na água após o acidente   (Redes Sociais)

O caminhoneiro Helio Wilson Alves dos Reis morreu na última segunda-feira (11) após um acidente envolvendo dois veículos de carga na BR-163, em Santo Antônio de Leverger, nas proximidades da Serra de São Vicente. A vítima foi arremessada para fora da cabine com o impacto da colisão.

De acordo com informações preliminares, uma das carretas atingiu a traseira do outro veículo, que trafegava apenas com o cavalo mecânico, sem a carroceria. Após a batida, um dos caminhões rodou na pista.

Com a força do impacto, uma das carretas parou no canteiro central da rodovia e a outra ficou no acostamento. O segundo motorista envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

Equipes da concessionária Nova Rota do Oeste estiveram no local, mas Helio já havia morrido antes do atendimento. A pista precisou ser parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate e perícia.

O trecho foi isolado para atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletes
Polícia
Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha e prende empresário em Caarapó
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Polícia
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Ação aconteceu em uma agência de Campo Grande
Polícia
Três são presos por fraudar benefício e sacá-los em Campo Grande
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Polícia
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Mulher é presa em Nova Alvorada do Sul com 21 kg de maconha em ônibus
Bicicleta que a vítima estava
Polícia
Idoso de bicicleta morre em acidente com picape na BR-436, em Aparecida do Taboado
Vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada
Polícia
Ciclista morre atropelado e tem corpo dilacerado na BR-463, em Dourados
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Garoto que estuprou idosa tem internação de 45 dias decretada em MS
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos