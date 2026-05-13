Juiz manda a júri popular acusado de matar mulher a tiros no Jardim Colúmbia

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que o réu Matheus Henrique De Oliveira Domingos seja levado a júri popular pela morte de Kamyla Scarllet Fernandes Cristaldo, atingida por disparos de arma de fogo no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo os autos do processo, o crime ocorreu no dia 1º de setembro de 2024, por volta das 16h, na rua Nhamundá. A vítima chegou a ser socorrida e permaneceu internada por meses, mas morreu no dia 19 de dezembro de 2024 em decorrência dos ferimentos.

Conforme consta na denúncia judicial, a motivação do crime teria sido ciúmes. O processo aponta que Matheus Henrique agiu ao “nutrir ciúmes da amizade existente entre Kamyla e sua namorada”.

Já judicialmente, o réu negou reiteradamente a autoria do crime, apesar de a vítima e informantes apontarem Matheus Henrique como autor dos disparos.

Defesa recorre ao TJMS

A defesa do acusado recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tentando reverter a decisão de pronúncia e evitar que o réu seja submetido ao júri popular. O recurso ainda está pendente de análise.

Caso a decisão do juiz Aluizio Pereira dos Santos seja mantida, Matheus Henrique deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, passando pelo crivo popular — que deve decidir se condena ou absolve.

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